 UEFA’dan davet gelmedi! – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    UEFA’dan davet gelmedi!

    UEFA’dan davet gelmedi!
    BAŞKAN Dursun Özbek'in transferde yapılan harcamalar nedeniyle UEFA tarafından Nyon'a davet edildiği iddiası bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise, "UEFA'dan talep gelmedi. Transfer bütçe dahilinde yapılıyor. Anlaşmayı ihlal eden durum yok" dediler.

    Bütçeyi aşmadık
    UEFA'nın Galatasaray'dan rapor isteyeceği ileri sürülmüştü. Flaş transferleriyle dikkat çeken Cimbom'un harcamaları Divan'da da eleştirilmiş, ancak başkan Özbek, bütçeyi aşmadıklarını açıklamıştı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:52
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