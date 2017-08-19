Tudor: İyi takım kurduk

Daha önce oynayamadıkları iyi futbolu oynamaya başladıklarını belirten Igor Tudor, "Genel olarak çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce oynayamadığımız oyunu şimdi oynayabiliyoruz.

2. yarının başında sanki oyuncuların skor ile yetinmişti ve biraz oynamayı bıraktık. Muslera'nın da önemli kurtarışı var. Geliştirmemiz gereken yerler de tabii ki var. Hedefimiz, her maçta iyi oynamak." diye konuştu.