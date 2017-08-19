Tudor: İyi takım kurduk
Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından takımın performansından memnun olduğunu söyledi.
Daha önce oynayamadıkları iyi futbolu oynamaya başladıklarını belirten Igor Tudor, "Genel olarak çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce oynayamadığımız oyunu şimdi oynayabiliyoruz.
2. yarının başında sanki oyuncuların skor ile yetinmişti ve biraz oynamayı bıraktık. Muslera'nın da önemli kurtarışı var. Geliştirmemiz gereken yerler de tabii ki var. Hedefimiz, her maçta iyi oynamak." diye konuştu.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Tudor: İyi takım kurduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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