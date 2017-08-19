Tudor: Aynı hırsı istiyorum
Geçen hafta Kayseri’yi dağıtan Aslan, bugün 21.45’te başkent ekibine konuk olacak. Teknik direktör Igor Tudor ipleri sıkı tutuyor: Hesapsız bir yenilgi rüzgarı tersine çevirir. İlk maçtaki hırsı sahaya yansıtın
17'nci karşılaşma
Daha ilk haftadan şampiyon gösterilmelerinin takım üzerinde bir rehavet yaratmasından da korkan Hırvat çalıştırıcı, "Hesapsız bir yenilgiyle işler terse dönebilir. Daha yolun başındayız. Köprünün altından çok sular akar. Şımarmadan devam edelim" uyarısında bulundu. Öte yandan iki takım bugün 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibini 2'si hükmen olmak üzere 9 defa devirirken; 5 müsabaka ise berabere bitti. Aslan'ın 6'sı hükmen zaferlerden olmak üzere 30 golüne, Osmanlı 12 golle yanıt verdi.
Takımı bozmayacak
Tudor, bugün de geçen haftaki Kayseri maçını kazanan kadroyu aynen sahaya sürecek. Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'un kulübede oturacağı sarı- kırzmızılı takımda en büyük kozlar ise yine Belhanda ve Bafetimbi Gomis olacak. Feghouli dışında tüm yeni transferler sahaya çıkacak. Bu sezonu aynı isimlerle götürmek isteyen Tudor, sakatlığının geçmesinin ardından Feghouli'yi 11'e yazacak.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:49
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