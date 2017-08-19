 Tudor: Aynı hırsı istiyorum – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Tudor: Aynı hırsı istiyorum

    Tudor: Aynı hırsı istiyorum

    Geçen hafta Kayseri’yi dağıtan Aslan, bugün 21.45’te başkent ekibine konuk olacak. Teknik direktör Igor Tudor ipleri sıkı tutuyor: Hesapsız bir yenilgi rüzgarı tersine çevirir. İlk maçtaki hırsı sahaya yansıtın

    Sezonun ilk haftasında Kayserispor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e süper başlayan Galatasaray, ligin 2. maçında bugün Osmanlıspor'a konuk olacak. Yoluna tam gaz devam etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, geçen hafta Yeni Malatyaspor'a 3-1 kaybeden rakibinden mutlak 3 puan almayı hedefliyor. Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetecek. Teknik direktör Igor Tudor, zorlu sınav öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda ilk karşılaşmadaki hırsı görmek istediğini söyleyip, "Kayseri maçındaki azim ve performansınızı yine sahaya yansıtın. Camianın bu sezon şampiyonluğa ihtiyacı var. 34 hafta 34 final dedik; bir tanesini geride bıraktık. Şimdi de Osmanlı finaline çıkıyoruz. Aynı hırsı görmek istiyorum" dedi.

    17'nci karşılaşma
    Daha ilk haftadan şampiyon gösterilmelerinin takım üzerinde bir rehavet yaratmasından da korkan Hırvat çalıştırıcı, "Hesapsız bir yenilgiyle işler terse dönebilir. Daha yolun başındayız. Köprünün altından çok sular akar. Şımarmadan devam edelim" uyarısında bulundu. Öte yandan iki takım bugün 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibini 2'si hükmen olmak üzere 9 defa devirirken; 5 müsabaka ise berabere bitti. Aslan'ın 6'sı hükmen zaferlerden olmak üzere 30 golüne, Osmanlı 12 golle yanıt verdi.

    Takımı bozmayacak
    Tudor, bugün de geçen haftaki Kayseri maçını kazanan kadroyu aynen sahaya sürecek. Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'un kulübede oturacağı sarı- kırzmızılı takımda en büyük kozlar ise yine Belhanda ve Bafetimbi Gomis olacak. Feghouli dışında tüm yeni transferler sahaya çıkacak. Bu sezonu aynı isimlerle götürmek isteyen Tudor, sakatlığının geçmesinin ardından Feghouli'yi 11'e yazacak.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:49
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