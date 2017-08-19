Tudor: Aynı hırsı istiyorum

Sezonun ilk haftasında4-1 yenerek SüperLig'e süper başlayanligin 2. maçında bugünkonuk olacak. Yoluna tamgaz devam etmek isteyen sarı-kırmızılıtakım, geçen hafta'a3-1 kaybeden rakibindenmutlak 3 puan almayı hedefliyor. OsmanlıStadı'nda saat 21.45'te başlayacakkarşılaşmayı hakemyönetecek. Teknik direktör, zorlu sınav öncesi oyuncularıylayaptığı toplantıda ilk karşılaşmadakihırsı görmek istediğinisöyleyip, "maçındaki azimve performansınızı yine sahaya yansıtın.Camianın bu sezon şampiyonluğaihtiyacı var.dedik; bir tanesini geride bıraktık.Şimdi de Osmanlı finaline çıkıyoruz.Aynı hırsı görmek istiyorum" dedi.Daha ilk haftadan şampiyon gösterilmelerinintakım üzerinde bir rehavetyaratmasından da korkançalıştırıcı, "Hesapsız bir yenilgiyleişler terse dönebilir. Daha yolun başındayız.Köprünün altından çoksular akar. Şımarmadan devam edelim"uyarısında bulundu. Öte yandaniki takım bugün. kez karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, eski adıolan başkent ekibini 2'si hükmenolmak üzere 9 defa devirirken; 5 müsabakaise berabere bitti. Aslan'ın 6'sıhükmen zaferlerden olmak üzere 30golüne, Osmanlı 12 golle yanıt verdi.Tudor, bugün de geçen haftaki Kayseri maçını kazanan kadroyu aynen sahaya sürecek. Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'un kulübede oturacağı sarı- kırzmızılı takımda en büyük kozlar ise yine Belhanda ve Bafetimbi Gomis olacak. Feghouli dışında tüm yeni transferler sahaya çıkacak. Bu sezonu aynı isimlerle götürmek isteyen Tudor, sakatlığının geçmesinin ardından Feghouli'yi 11'e yazacak.