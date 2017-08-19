Stopere Mbiwa iddiası

Mercato: Lyon’lu savunmacıya Türkiye’den teklif var

Mercato sitesi, Lyon'un gözden çıkardığı Mapou Yanga-Mbiwa'ya Türkiye, Çin ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirtti... 28 yaşındaki Afrika kökenli oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Newcastle United ve Roma kariyeri de bulunan tecrübeli stoper, ön libero ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Lyon, Mbiwa için 2 yıl önce Roma'ya 9.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.