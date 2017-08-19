 Stopere Mbiwa iddiası – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Stopere Mbiwa iddiası

    Stopere Mbiwa iddiası

    Mercato: Lyon’lu savunmacıya Türkiye’den teklif var

    Mercato sitesi, Lyon'un gözden çıkardığı Mapou Yanga-Mbiwa'ya Türkiye, Çin ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirtti... 28 yaşındaki Afrika kökenli oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiği ileri sürüldü. Newcastle United ve Roma kariyeri de bulunan tecrübeli stoper, ön libero ve sağ bekte de görev yapabiliyor. Lyon, Mbiwa için 2 yıl önce Roma'ya 9.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:34
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