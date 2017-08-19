Sportif direktör İnan

Kulüpten ayrılacağı konuşulan ancak Kayseri sınavında gol atanların sevincini paylaşmak için koştuğu Selçuk İnan, takımın adeta abisi gibi. Yeni gelenlerle yakından ilgilenen İnan, zor durumda kalmaları durumunda kendisini arayabileceklerini söylüyor. Bir nevi sportif direktörlük görevine de soyunan Selçuk'un geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınan Maicon'a nakliye firması konusunda yardımcı olduğu bildirildi.