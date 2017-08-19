 Sportif direktör İnan – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sportif direktör İnan

    Sportif direktör İnan
    Kulüpten ayrılacağı konuşulan ancak Kayseri sınavında gol atanların sevincini paylaşmak için koştuğu Selçuk İnan, takımın adeta abisi gibi. Yeni gelenlerle yakından ilgilenen İnan, zor durumda kalmaları durumunda kendisini arayabileceklerini söylüyor. Bir nevi sportif direktörlük görevine de soyunan Selçuk'un geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınan Maicon'a nakliye firması konusunda yardımcı olduğu bildirildi.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sportif direktör İnan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.