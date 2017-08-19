 Sinan Gümüş imzaya kaldı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Sinan Gümüş imzaya kaldı

    Sinan Gümüş imzaya kaldı
    Sinan Gümüş'ün Benfica'ya transferi de sonuçlanmak üzere... Portekiz basını dün Benfica'nın 23 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlandırdığını yazdı. Transferin her an açıklanabileceği belirtildi. Sinan, Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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