Sinan Gümüş imzaya kaldı

Sinan Gümüş'ün Benfica'ya transferi de sonuçlanmak üzere... Portekiz basını dün Benfica'nın 23 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlandırdığını yazdı. Transferin her an açıklanabileceği belirtildi. Sinan, Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.