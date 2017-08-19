Selçuk İnan'dan şok hareket
G.Saray'ın milli yıldızı Selçuk İnan, Osmanlı maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarların çağrısına cevap vermedi.
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve son dönemdeki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında Türk Telekom'da bulunan sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kalmış, küfür ve protestolara Galatasaray armasını göstererek karşılık vermişti.
Milli yıldız, Ankara'daki kritik maç öncesi deplasman tribününde bulunan sarı-kırmızılı taraftarlarca tribüne çağrıldı; ancak başarılı oyuncu bu çağrıya cevap vermeyerek tepkisini ortaya koydu.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:50
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Selçuk İnan'dan şok hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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