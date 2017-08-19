Osmanlıspor - Galatasaray | CANLI
Geçen hafta Kayseri’yi dağıtan Galatasaray, 21.45’te başlayan mücadelede Osmanlıspor'a konuk oluyor.
17'NCİ KARŞILAŞMA
İki takım bugün 17. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibini 2'si hükmen olmak üzere 9 defa devirirken; 5 müsabaka ise berabere bitti. Aslan'ın 6'sı hükmen zaferlerden olmak üzere 30 golüne, Osmanlı 12 golle yanıt verdi.
İLK 11'LER
Osmanlıspor: Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Tugay.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:25
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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