 Osmanlıspor - Galatasaray | CANLI – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Osmanlıspor - Galatasaray | CANLI

    Geçen hafta Kayseri’yi dağıtan , 21.45’te başlayan mücadelede 'a konuk oluyor.

    Sezonun ilk haftasında Kayserispor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e süper başlayan , ligin 2. maçında bugün 'a konuk oluyor. Yoluna tam gaz devam etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, geçen hafta Yeni Malatyaspor'a 3-1 kaybeden rakibinden mutlak 3 puan almayı hedefliyor. Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetiyor.

    17'NCİ KARŞILAŞMA
    İki takım bugün 17. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibini 2'si hükmen olmak üzere 9 defa devirirken; 5 müsabaka ise berabere bitti. Aslan'ın 6'sı hükmen zaferlerden olmak üzere 30 golüne, Osmanlı 12 golle yanıt verdi.



    İLK 11'LER

    Osmanlıspor:     Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Tugay.

    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:25
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