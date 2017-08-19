 Osmanlıspor - Galatasaray | 21.45 – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    - | 21.45

    <a href="/index/osmanlispor?id=df4ff6e5-7aba-47ed-a7e4-f1ae198aeedb" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> | 21.45

    Geçen hafta Kayseri’yi dağıtan , 21.45’te 'a konuk olacak. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    Sezonun ilk haftasında Kayserispor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e süper başlayan , ligin 2. maçında bugün 'a konuk olacak. Yoluna tam gaz devam etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, geçen hafta Yeni Malatyaspor'a 3-1 kaybeden rakibinden mutlak 3 puan almayı hedefliyor. Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetecek.

    17'NCİ KARŞILAŞMA
    Daha ilk haftadan şampiyon gösterilmelerinin takım üzerinde bir rehavet yaratmasından da korkan Hırvat çalıştırıcı, "Hesapsız bir yenilgiyle işler terse dönebilir. Daha yolun başındayız. Köprünün altından çok sular akar. Şımarmadan devam edelim" uyarısında bulundu. Öte yandan iki takım bugün 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibini 2'si hükmen olmak üzere 9 defa devirirken; 5 müsabaka ise berabere bitti. Aslan'ın 6'sı hükmen zaferlerden olmak üzere 30 golüne, Osmanlı 12 golle yanıt verdi.



    İLK 11'LER

    Osmanlıspor(muhtemel):     Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxsö, Pinto, Numan, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Tugay, Umar, Umut.

    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:36
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