Osmanlıspor - Galatasaray | 21.45
Geçen hafta Kayseri’yi dağıtan Galatasaray, 21.45’te Osmanlıspor'a konuk olacak. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
17'NCİ KARŞILAŞMA
Daha ilk haftadan şampiyon gösterilmelerinin takım üzerinde bir rehavet yaratmasından da korkan Hırvat çalıştırıcı, "Hesapsız bir yenilgiyle işler terse dönebilir. Daha yolun başındayız. Köprünün altından çok sular akar. Şımarmadan devam edelim" uyarısında bulundu. Öte yandan iki takım bugün 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibini 2'si hükmen olmak üzere 9 defa devirirken; 5 müsabaka ise berabere bitti. Aslan'ın 6'sı hükmen zaferlerden olmak üzere 30 golüne, Osmanlı 12 golle yanıt verdi.
İLK 11'LER
Osmanlıspor(muhtemel): Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxsö, Pinto, Numan, Serdar Gürler, Lawal, Hasan, Tugay, Umar, Umut.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:36
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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