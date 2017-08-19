Nani’ye veto

G.Saray'a menajerlerin Luis Nani'yi önerdiği ancak teknik heyetin hem aynı bölgeye Feghouli'nin transfer edilmesi hem de Rodrigues'in yüksek performansı nedeniyle Portekizli yıldızı veto ettiği belirtildi. Yöneticiler, "Nani gündemimizde yok" dedi.