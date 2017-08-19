Nani’ye veto
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:52
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Yine Palabıyık
Toplam 4
Yorum
KADIKOYLU..... DESENIZE AZIZ BASKAN ISI GARANTIYE ALMIS.....
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Yine Palabıyık
Toplam 4
Yorum
adalet istiyorum geçen sene onurun baldırına basan emenikeye kırmızı vermeyen aynı maçta 1.5 m ofsayt golü veren adam tekrar neden verilir? tarlalar sürülüyr
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Şenol Güneş: “Bu neyin su molası”
Toplam 16
Yorum
can Video hakem versinler her şeyden önce...
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