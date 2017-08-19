 Maicon siftah yaptı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    siftah yaptı

    Maicon siftah yaptı

    ’ın Brezilyalı defans oyuncusu , sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi golünü Osmanlıspor karşılaşmasında kaydetti.

    Süper Lig'in ikinci haftasında 'ın deplasmanda Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu , bir ilki yaşadı. Müsabakanın 14. dakikasında Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Musa'dan seken topu arka direkte takip eden Maicon, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

    Başarılı defans oyuncusu Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçında da kafa vuruşu ile gol atmıştı.

    28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara bu sezon Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'dan katılmıştı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maicon siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.