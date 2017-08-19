 Koray Günter, Ankara'da taraftarla buluştu – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , Ankara'da taraftarla buluştu

    <a href="/index/koray-gunter?id=ea5bcae5-5033-4b55-84bb-53ab4391bdfb" class="" rel="tag">Koray Günter</a>, Ankara'da taraftarla buluştu

    Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak Galatasaray'da sakatlığının ardından takıma dönen , Ankara Optimum AVM GSStore’da taraftarlarla buluştu.

    Galatasaray'ın başarılı futbolcularından , deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor maçı öncesinde Ankara'da AVM GSStore'da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.



    Lisanslı ürünleri imzalayıp taraftarlara fotoğraf çektiren Koray, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sezona çok iyi başladık. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler de var. Umarım taraftarlarımız bizi aynı destekle karşılar ve 3 puanı alırız" diye konuştu.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:31
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