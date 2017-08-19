Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu
Eski hakem, spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Osmanlıspor – Galatasaray maçının devre arasında A Spor’da değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı Maicon ve Gomis'in golleriyle 2-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu "Devre arası" programında sarı-kırmızılıların etkili futboluna övgü yağdırdı. İşte Toroğlu'nun G.Saray analizi...
"Makine gibi çalışıyor"
Uzun yıllardır bu tarz bir olay yaşamadım. Bu bir tesadüf mü, futbol hayali mi bilmiyorum. Transfer yaparsın, üst düzey oyuncular alırsın, olmaz. Bir yemek yapıyorsun, fasülye yapıyorsun. Soğanı, eti falan bu kadar uyar mı? Tesadüf mü, yoksa Türk futbolu için bir vaha mı? UEFA'yı kazanan kadro çok farklı bir kadroydu. Çok güzel bir takımdı. Orada Hagi vardı tek başına bir beyindi. Bu Galatasaray takımı bozulur mu bilmem. Bir makine bu kadar iyi çalışır mı?
"G.Saray yedek kulübesinde olsam..."
Allah kimseyi Galatasaray yedek kulübesine düşürmesin. Galatasaray yedek kulübesinde olsam ve sahaya baksam… Biri çıksa da oynasam derim ama kimse çıkmaz. Feghouli de katılacak ama ben daldakine değil, eldeki elmaya bakarım. Rakibi maymun yapıyorlar. 3-4 kişi bakıyorlar. Niye yorulmuyorlar? Topla oynuyorlar ve keyif alıyorlar. Rakip de almaya çalışıyor. Daha kafayı kaldırırken, 3 kişi basıyorlar. Oynatmıyorlar.
"Selçuk İnan oynasa..."
İnşallah 4-5 takımımız böyle olur da çok keyifli bir lig izleriz. Bu takımın stadı kombinelerle falan dolarsa, fena olur. 1 sene evveli düşünün. Selçuk pas yapacak, Sneijder oynayacak falan. Bu takıma Selçuk'u koy, ne olur? Selçuk bu tempoyu yakalamazsa sırıtır. Top rakipteyken iş yapıyorlar. En yakın 3 kişi basıyor. Sen bas, ben alayım yok. Hepsi basıyor. Senin anan güzel mi? Sen bastığın zaman sana bacak arası atacaklar. Olsun atsınlar da sen al. Galatasaray keyif veriyor. Maşallah dediğimiz birçok iş de çok ters tepti. Gönlümüz, ligde kaliteli futbolsun istiyor. İyi konuşturmak takımların elinde. Futbol olunca, futbol konuşuyoruz.
"Gomis, domuza vurur gibi vuruyor"
Bir Avrupa takımı oynuyor sanki. Bu takım böyle oynasın da keyif alalım. Gomis, o köşeye hasta. Domuza vurur gibi vuruyor adam. Bu kadar birbirini tamamlayan oyuncular nadirdir. Sanki 4-5 senelik takım gibi oynuyorlar. İnşallah devam ederler de keyif alırız. Beşiktaş'tan keyif aldığımız o
dönemden daha iyi durumdalar.
"Böyle futbola hasret kalmışız"
Böyle devam ederlerse rakipte oyundan düşme 60-70'de başlayacaktır. Umarım birkaç tane daha takım gelir de lig keyifli olur. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri ise kendi ayağına sıkıyor. Futbol takımına sirayet ettirmesinler de… Hasret kalmışız böyle futbola. Biz tenkit mi ediyoruz? Futbolu konuşuyoruz. Galatasaray yedek kulübesinde oturanlara Allah yardım etsin.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:07
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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