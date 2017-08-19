Bonservisi Manchester City'de bulunan Jason Denayer'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği hakkında belirsizlik sürüyor. Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Belçikalı savunmacı sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. Geçtiğimiz sezon Sunderland'de kiralık olarak forma giyen Denayer, "Transfer dönemi kapanmak üzere. Her gün gazetelerde kulüplere gideceğim konuşuluyor. Transferim için birçok seçeneğim var ancak şimdilik net konuşmak istemiyorum. İlerleyen günlerde daha açık konuşacağım" dedi.



"İSPANYA'YA GİTMEK İSTEMİYORUM"

İngiliz devinin İspanya'daki kardeş kulübün olan Girona'ya zorla kiralık olarak göndermek istediğini söyleyen Belçikalı stoper, "City beni satmak istemiyor, kiralamak istiyor. Buna karşı değilim. Ancak Lyon benim için ideal bir yerdi. Lyon ile anlaştım, City veto etti ve Girona'ya gitmem yönünde bana baskı yaptı. Ne olacağını göreceğiz. Eğer bu durum değişmezse Girona'ya gideceğim ancak kalbimin istediği olmayacak. Girona La Liga'ya yeni yükselmiş. küçük bir şehir. Aradığım şey bu değil" ifadelerini kullandı.



G.SARAY İÇİN TORİNO'YU REDDETTİ

Galatasaray'a gelmek için Torino'nun teklifine olumsuz cevap veren Denayer için Cenk Ergün girişimlerde bulunmuştu. Ergün, "Denayer için resmi olarak Manchester City ile görüşmelerimiz oldu. City'nin düşünceleri var. Bizim ve City'nin düşünceleri birbiriyle örtüşmedi. Denayer bize gelmek istiyor. Biz de Denayer'i almak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.