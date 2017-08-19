 De Jong ve Donk da sırada – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    De Jong ve Donk da sırada

    De Jong ve Donk da sırada
    Kadro temizliğinde sırada Nigel de Jong ve Ryan Donk var. Hollandalı iki oyuncudan 32 yaşındaki De Jong'a talip çıkmazsa sözleşmesi anlaşma yolu ile feshedilecek. Yönetim, geçen sezon Real Betis'e kiraladığı Donk'tan ise en az 1 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Görüşmeler sürüyor...
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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