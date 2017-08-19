Cimbom gümbür gümbür!
Yenilenen kadrosuyla Süper Lig'e 4-1'lik Kayserispor zaferiyle başlayan Cimbom, başkentteki 2. hafta maçında da müthiş futbolunu farklı galibiyetle süsledi. Tudor'un Aslanları, deplasmanda Osmanlıspor'u Maicon, Gomis ve Tolga'nın golleriyle 3-1 yenerek Süper Lig'e 2'de 2'yle başladı.
Galatasaray, Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Kayseri'yi 4 golle dağıtan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Osmanlıspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.
Başkentte gol perdesini Maicon açtı. Bafetimbi Gomis tahrip gücü yüksek şutlarından birini daha atarak farkı 2'ye çıkardı. Tudor'un jokeri Tolga Ciğerci, ikinci haftada 2. golünü atarak farkı 3'e çıkardı. Osmanlıspor Serdar Gürler'le umutlansa da G.Saray savunmada rakibine pozisyon vermedi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAİCON SİFTAH YAPTI
Galatasaray 14. dakikada Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Roque'nin kafa golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Belhanda'nın köşe vuruşunda Osmanlıspor defansınden seken topa kafa vuruşunu yapan Maicon topu ağlara gönderdi.
GOMİS YİNE AĞLARI SARSTI
Garry Rodrigues sağ kanattan çizgiye indi, içeri çıkardı. Rodrigues'in içeri çevirdiği topta Gomis'in karşısında iki savunmacı ve kaleci vardı ama dar açıdan çok sert bir vuruşla Osmanlıspor ağlarını sarstı. Fransız golcü Süper Lig'deki 2. haftasında 3. golünü attı.
TOLGA CİĞERCİ GOLLERİBE DEVAM EDİYOR
Galatasaray, 56. dakikada Tolga Ciğerci ile farkı 3'e çıkardı. Tolga Ciğerci ligin ilk haftasında Kayseri ağlarını sarsmıştı. O maçta olduğu gibi yine Garry Rodrigues'in asistini gole çeviren Tolga 2 hafta üst üste gol atma başarısı gösterdi.
OSMANLISPOR GOLÜ BULDU
Ev sahibi ekip 58. dakikada Serdar Gürler ile farkı indirdi. Adrien Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki karambolde son olarak topu önünde bulan Serdar Gürler sert şutla kaleci Muslera'yı mağlup etti: 3-1.
LİNNES MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
Osmanlıspor, 68. dakikada gole çok yaklaştı ancak Regattin'le farkı 1'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Serdar Aziz'in hatası sonrası Osmanlıspor'da Regattin şutunu çekti, ters kademeye giren Linnes ağlara giden topu çizgi önünden çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 3-1 kazandı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:53
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Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Cimbom gümbür gümbür! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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