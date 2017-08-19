Cimbom gümbür gümbür!

Galatasaray, Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Kayseri'yi 4 golle dağıtan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Osmanlıspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Başkentte gol perdesini Maicon açtı. Bafetimbi Gomis tahrip gücü yüksek şutlarından birini daha atarak farkı 2'ye çıkardı. Tudor'un jokeri Tolga Ciğerci, ikinci haftada 2. golünü atarak farkı 3'e çıkardı. Osmanlıspor Serdar Gürler'le umutlansa da G.Saray savunmada rakibine pozisyon vermedi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAİCON SİFTAH YAPTI

Galatasaray 14. dakikada Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Roque'nin kafa golüyle zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Belhanda'nın köşe vuruşunda Osmanlıspor defansınden seken topa kafa vuruşunu yapan Maicon topu ağlara gönderdi.

GOMİS YİNE AĞLARI SARSTI

Garry Rodrigues sağ kanattan çizgiye indi, içeri çıkardı. Rodrigues'in içeri çevirdiği topta Gomis'in karşısında iki savunmacı ve kaleci vardı ama dar açıdan çok sert bir vuruşla Osmanlıspor ağlarını sarstı. Fransız golcü Süper Lig'deki 2. haftasında 3. golünü attı.

TOLGA CİĞERCİ GOLLERİBE DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 56. dakikada Tolga Ciğerci ile farkı 3'e çıkardı. Tolga Ciğerci ligin ilk haftasında Kayseri ağlarını sarsmıştı. O maçta olduğu gibi yine Garry Rodrigues'in asistini gole çeviren Tolga 2 hafta üst üste gol atma başarısı gösterdi.

OSMANLISPOR GOLÜ BULDU

Ev sahibi ekip 58. dakikada Serdar Gürler ile farkı indirdi. Adrien Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki karambolde son olarak topu önünde bulan Serdar Gürler sert şutla kaleci Muslera'yı mağlup etti: 3-1.

LİNNES MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

Osmanlıspor, 68. dakikada gole çok yaklaştı ancak Regattin'le farkı 1'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Serdar Aziz'in hatası sonrası Osmanlıspor'da Regattin şutunu çekti, ters kademeye giren Linnes ağlara giden topu çizgi önünden çıkardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmayı 3-1 kazandı.