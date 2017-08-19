Cenk Ergün'den Arda ve Asamoah yorumu

"Eksiklerimiz var. Özellikle fizik olarak bunu söyleyebilirim. Çok çabuk şekilde sahaya çıkmak durumunda kaldılar. Genel olarak galibiyetten, gol pozisyonlarından çok mutluyuz.

En az şaşıran bizleriz. Biz böyle bir Galatasaray bekliyorduk. Bu takımı kurabilmek için çok çalıştık. Muslera, Serdar, Tolga, Linnes, Eren… Giren herkes, daha önceki performansın üstünde bir performans gösterdi. Sahada da keyif alıyorlar. Umuyorum haftalar geçtikçe daha da iyi bir Galatasaray olacaktır.

Futbolda geçmiş yok. Ahlar ve vahlarla uğraşmayacağız. Her maç bir final. Bizler de finallere hazırız. Transferle ilgili şu anda konuşulacak çok fazla bir şey yok. Transfer konusunda şu an bir şey demeyelim. Onu sonraya bırakalım." (Arda ve Asamoah transferleri için)