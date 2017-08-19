Carole Fransa yolcusu

Asamoah için gün sayan Aslan'da Lionel Carole'a da yol göründü. Fransız oyuncuya eski kulübü Troyes'un talip olduğu, transferin birkaç gün içinde sonuçlanacağı ifade ediliyor. Carole için Nantes'ın da devrede olduğu, yönetimin en iyi bonservis bedelini koparmaya çalıştığı öğrenildi. Galatasaray, Carole'ü 2 yıl önce Troyes'tan 1.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki sol bek başarılı maçlar çıkarsa da hücumdaki yetersizliği ve savunmada yaptığı hatalarla gözden düştü.