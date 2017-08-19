 Carole Fransa yolcusu – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Carole Fransa yolcusu

    Carole Fransa yolcusu
    Asamoah için gün sayan Aslan'da Lionel Carole'a da yol göründü. Fransız oyuncuya eski kulübü Troyes'un talip olduğu, transferin birkaç gün içinde sonuçlanacağı ifade ediliyor. Carole için Nantes'ın da devrede olduğu, yönetimin en iyi bonservis bedelini koparmaya çalıştığı öğrenildi. Galatasaray, Carole'ü 2 yıl önce Troyes'tan 1.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki sol bek başarılı maçlar çıkarsa da hücumdaki yetersizliği ve savunmada yaptığı hatalarla gözden düştü.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:51
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