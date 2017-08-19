Asamoah'ta geri sayım
Marotta, “Asamoah, G.Saray olasılığından bahsetti. Tekliflere yanıt vermemiz için halen 15 günümüz var” dedi. Transferin haftaya sonuçlanması bekleniyor
4 YILLIK İMZALAYACAK
Cimbom, 28 yaşındaki Asamoah ile 4 yıllığına anlaşma sağlamıştı. Cenk Ergün, Juventus'tan yanıt beklediklerini söyledi. Transferin haftaya sonuçlanması bekleniyor. Gana basını, G.Saray'ın Asamoah için Juventus'a 7 milyon euro ödeyeceğini yazdı.
ÖZBEK: AZ KALDI
Dursun Özbek, Asamoah için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Resmiyet kazanınca açıklayacağız" dedi. Başkan, taraftarı mutlu etmek için hamlelerin süreceğini belirtirken, "Uçakları indirdik, kalkacak uçaklar da var. Ayrılanlar olacak" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:32
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