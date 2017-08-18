 Vida beklemeye alındı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Vida beklemeye alındı

    Vida beklemeye alındı
    Dinamo Kiev ile kontratı sona eren ve menajerlerinin, Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da önerdiği için sarı-kırmızılı ekip kararını verdi. Cenk Ergün ve Tudor yaptıkları toplantının ardından Hırvat stoper için bekleme yönünde fikir birliğine vardı. 6 ay sonra kontratı sona erecek olan Vida için bonservis bedeli ödemenin doğru olmayacağı konusunda birleşildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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