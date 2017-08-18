 UEFA, Özbek’i çağırdı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    UEFA, Özbek’i çağırdı

    UEFA, Özbek’i çağırdı

    G.Saray'da beklenen gün geldi.

    Başkan , Nyon'a davet edildi. Davette, G.Saray'ın hukukçularının UEFA merkezine gelerek yeni Finansal Fair Play anlaşmasının taslağı ve imzalanması için en uygun tarihin belirlenmesi talep edildi. Toplantıda Galatasaray'a yeni bir bütçe verilmesi ve daha önce olduğu gibi bütçenin 65 milyon euro civarında olması bekleniyor.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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