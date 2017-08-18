 Nazifoğlu’na ihraç! – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Nazifoğlu’na ihraç!

    Nazifoğlu’na ihraç!

    Olağanüstü Divan Kurulu’nda Başkan Özbek’i hedef alan ve Narman ile tartışmaya giren eski yönetici Nazifoğlu’nun disiplin kuruluna verilmesi için çalışma başlatıldı.

    'da olaylı Olağanüstü Divan Kurulu'nun yankıları devam ediyor. Son dönemdeki transfer harcamalarının masaya yatırıldığı toplantıya, eski Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun konuşması ve yönetici Alper Narman ile yaşadığı "Terbiyesiz" tartışması damga vurmuştu. Toplantı sonrası, kürsüden, "Birlik beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemde ortamı germek kimseye yakışmadı. Bu toplantı kulüp tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Ortamı gerenleri kınıyorum" açıklaması yapan Başkan Dursun Özbek'in, Nazifoğlu'nun ihraç edilmesi veya uyarı alması için çalışma başlattığı ifade edildi. Divan Kurulu üyelerinin de bu girişime tam destek verdiği öğrenildi.

    NARMAN İÇİN BASTIRACAKLAR
    Yönetim kanadı, ihraç için çalışırken yüksek harcamalar nedeniyle 'nun yanında yer alan muhalif isimler de karşı atağa geçti. Nazifoğlu'na konuşması sırasında, "Terbiyesizlik etme" diye çıkışan ve tartışmanın fitilini ateşleyen yönetici Alper Narman'ın disipline verilmesi için çalışma başlattılar.

    G.SARAY İÇİN OMUZ OMUZA
    Levent Nazifoğlu'nun yönetimi hedef alan konuşmaları taraftarların da tepkisini çekti. Takımın tam rayına oturduğu bir dönemde kulübü karıştırma hareketi olarak değerlendiren sarı-kırmızılılar, sosyal medyada "Galatasaray için omuz omuza" etiketiyle Nazifoğlu'na tepkilerini gösterdiler. Özbek uzun bir aradan sonra ilk kez taraftardan destek aldı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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