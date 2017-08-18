Nazifoğlu’na ihraç!
Olağanüstü Divan Kurulu’nda Başkan Özbek’i hedef alan ve Narman ile tartışmaya giren eski yönetici Nazifoğlu’nun disiplin kuruluna verilmesi için çalışma başlatıldı.
NARMAN İÇİN BASTIRACAKLAR
Yönetim kanadı, ihraç için çalışırken yüksek harcamalar nedeniyle Levent Nazifoğlu'nun yanında yer alan muhalif isimler de karşı atağa geçti. Nazifoğlu'na konuşması sırasında, "Terbiyesizlik etme" diye çıkışan ve tartışmanın fitilini ateşleyen yönetici Alper Narman'ın disipline verilmesi için çalışma başlattılar.
G.SARAY İÇİN OMUZ OMUZA
Levent Nazifoğlu'nun yönetimi hedef alan konuşmaları taraftarların da tepkisini çekti. Takımın tam rayına oturduğu bir dönemde kulübü karıştırma hareketi olarak değerlendiren sarı-kırmızılılar, sosyal medyada "Galatasaray için omuz omuza" etiketiyle Nazifoğlu'na tepkilerini gösterdiler. Özbek uzun bir aradan sonra ilk kez taraftardan destek aldı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Nazifoğlu’na ihraç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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