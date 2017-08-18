 Kobe’de deprem – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Kobe’de deprem

    Kobe’de deprem

    Podolski’nin takımı 3 maçını kaybetti, hocası kovuldu.

    'nin yeni takımı Vissel Kobe, Japonya'da çalkantılı günler yaşarken son olarak teknik direktör değişimi yaşandı. Nelsinho Baptista'nın sözleşmesini fesheden yönetim, yeni çalıştırıcı için arayışlarına başladı. Lukas Podolski transferi ile ses getiren Kobe, ligin ilk 4 maçında tam 3 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaşadı. Alman yıldız, ilk 4 maçta 2 gol kaydederek alkış topladı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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