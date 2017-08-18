Kayseri düzeltmesi

İddaa, G.Saray’ın şampiyonluk oranını aşağı çekti.

Yeni transferler ve ilk haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları için flaş bir açıklama geldi. Süper Lig'in ilk haftası sonrasında İddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Son şampiyon Beşiktaş'ın 2.10'luk oranı 1.85 oldu. F.Bahçe'nin 3.00 oranı 5.25'e yükselirken, Kayseri karşısında şov yapan Galatasaray'ın oranı ise 4.50'den 3.75'e çekildi.