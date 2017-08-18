 İhale el değiştirdi – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    İhale el değiştirdi

    İhale el değiştirdi
    Galatasaray'ın İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ İş Ortaklığının belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamaması üzerine ihalenin en uygun ikinci teklifi sunan Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye ihale edilmesine karar verildi.

    GELİR 3.8 MİLYAR TL
    Emlak Konut GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin ihalede verdiği teklifin, arsa satış karşılığı toplam geliri 3 milyar 808 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 25, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 952 milyon lira olduğu anımsatıldı.

    YÜZDE 80'İNİ ALACAK
    Riva'daki projeden elde edilecek gelirin yüzde 80'ini Galatasaray Spor Kulübü, yüzde 20'sini ise Emlak Konut alacak.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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