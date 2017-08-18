İhale el değiştirdi
GELİR 3.8 MİLYAR TL
Emlak Konut GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin ihalede verdiği teklifin, arsa satış karşılığı toplam geliri 3 milyar 808 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 25, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 952 milyon lira olduğu anımsatıldı.
YÜZDE 80'İNİ ALACAK
Riva'daki projeden elde edilecek gelirin yüzde 80'ini Galatasaray Spor Kulübü, yüzde 20'sini ise Emlak Konut alacak.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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