G.Saray'da kombine çılgınlığı
Yeni yıldızlarıyla Kayserispor’u dörtleyen Cimbom, 3 günde 11 loca sattı ve kasasına 800 bin Dolar koydu. 2 bin 500 yeni kombineyle 30 bin barajına yaklaşan Aslan’da hedef 40 bin koltuk. Eylül ayında Türk Telekom Stadyumu'nda açılacak müze de yeni gelir kapısı olacak
MÜZE DE PARA BASACAK
Aslantepe'nin tapusunu alan ve Eylül ayında müzeyi açmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp en kısa sürede Türk Telekom Stadı'nın dış cephesini de LED ekran reklamlarla donatacak ve ciddi bir gelir elde edecek.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:29
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 51
Yorum
Vizyonsuzluque Aykut Kocaman hiçbir zaman bu takıma göze hoş gelen futbol oynatamadı. En iyi kadroyu versen de yapamaz. Büyük takım hocası değil.
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Vida yoksa Dragovic
Toplam 1
Yorum
pepe beklentiyi karşılamayan oyuncunun beşiktaşta işi ne beşiktaş ta mı beklentiyi karşılayacak kendini ispat etmiş etmiş oyuncu lazım mitro gibi
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Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 2
Yorum
pepe bi fayda sağlamaz
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