G.Saray'da kombine çılgınlığı

Yeni yıldızlarıyla Kayserispor’u dörtleyen Cimbom, 3 günde 11 loca sattı ve kasasına 800 bin Dolar koydu. 2 bin 500 yeni kombineyle 30 bin barajına yaklaşan Aslan’da hedef 40 bin koltuk. Eylül ayında Türk Telekom Stadyumu'nda açılacak müze de yeni gelir kapısı olacak

Süper Lig'in ilk haftasında farklı (4-1) Kayserispor galibiyeti Galatasaray camiasını ligin ilk haftasından şampiyonluk havasına soktu. Maçın ardından 3 gün içinde 11 yeni loca satışı yapıldığı ortaya çıktı. Ortalama 70 bin Dolar'dan bir sezonluğuna kiralanan bu localar sayesinde kulübün kasasına yaklaşık 800 bin Dolar girdi. Sarı-kırmızılı taraftarların kombinelere de büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Son 3 günde 2 bin 500'e yakın kombine satıldı ve 30 bin barajına çok yaklaşıldı. Pazartesi günü oynanmasına rağmen, Kayseri maçını yaklaşık 31 bin 500 kişi izledi ve ilk haftanın en fazla taraftarı Türk Telekom Stadı'ndaydı. Şimdiden geçen sezonu ikiye katlayan G.Saray Yönetimi'nin hedefi 40 bin kombine rakamına ulaşmak...



MÜZE DE PARA BASACAK

Aslantepe'nin tapusunu alan ve Eylül ayında müzeyi açmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp en kısa sürede Türk Telekom Stadı'nın dış cephesini de LED ekran reklamlarla donatacak ve ciddi bir gelir elde edecek.