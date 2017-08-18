G.Saray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun ikinci haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Galatasaray'ın Osmanlıspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Eray İşcan."
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:58
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