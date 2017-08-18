G.Saray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun ikinci haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılıar,, Osmanlıspor maçı için bu akşam saat 21.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya etti.

Galatasaray'ın Osmanlıspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Eray İşcan."

