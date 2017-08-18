Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Galatasaray, Usain Bolt'u transfer etmeyi düşünüyor...
Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar atletizmin efsane ismi ve futbol tutkunu olan Usain Bolt'u transfer etme düşüncesini yönetim kurulu toplantısında konuştu.
Kulübün marka değeri ve popülaritesini artırmaya yönelik olarak gündeme gelen bu fikre bazı yöneticiler sıcak bakarken bazılarının ise veto ettiği öğrenildi.
Bolt'a bazı futbol kulüplerinin teklif götürdüğü biliniyor.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:31
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Vardar yarası!
Toplam 72
Yorum
sami topal diyor ki golu ben attim, rakip takimin tabelasina yazmislar. olur mu oyle sey, o kadar da cabaladim yani,
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 9
Yorum
Galatasaray 1905 Abi efsane fikir ya süper düşünmüşler olimpiyatlarin Ronaldo su gibi adam alırlarsa bütün takımlar için iyi olur lig için efsane olur
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Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı
Toplam 13
Yorum
bjk neyn kafası bu 17 yabancı vaken bazıları yabancı sınrını bılmıyor herhalde
Galatasaray'dan sıra dışı transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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