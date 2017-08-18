 Galatasaray'dan sıra dışı transfer – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Galatasaray'dan sıra dışı transfer

    Galatasaray'dan sıra dışı transfer

    Galatasaray, Usain Bolt'u transfer etmeyi düşünüyor...

    Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar atletizmin efsane ismi ve futbol tutkunu olan Usain Bolt'u transfer etme düşüncesini yönetim kurulu toplantısında konuştu.

    Kulübün marka değeri ve popülaritesini artırmaya yönelik olarak gündeme gelen bu fikre bazı yöneticiler sıcak bakarken bazılarının ise veto ettiği öğrenildi.

    Bolt'a bazı futbol kulüplerinin teklif götürdüğü biliniyor.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
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