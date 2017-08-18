Galatasaray'dan sıra dışı transfer

Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar atletizmin efsane ismi ve futbol tutkunu olan Usain Bolt'u transfer etme düşüncesini yönetim kurulu toplantısında konuştu.

Kulübün marka değeri ve popülaritesini artırmaya yönelik olarak gündeme gelen bu fikre bazı yöneticiler sıcak bakarken bazılarının ise veto ettiği öğrenildi.

Bolt'a bazı futbol kulüplerinin teklif götürdüğü biliniyor.