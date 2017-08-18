 Galatasaray’a yeni sponsor – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    ’a yeni sponsor

    Galatasaray’a yeni sponsor

    Kulübü, İngiltere firması Sci-Mx Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı.

    Sci-Mx Nutrition firmasının, Galatasaray'ın sporcu gıdaları resmi tedarikçisi olduğu kaydedildi. ile Sci-Mx Nutrition arasındaki sponsorluk anlaşmasının detaylarının, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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