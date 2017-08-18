 Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda

    Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda

    Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen ve ilk maçında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılı takım, başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmaya çalışacak.

    Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

    Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

    Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

    Ankara'daki maçlar
    Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da yarın 9. kez birbirlerine rakip olacak.

    Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi.

    Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

    Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.

    Maçlar
    Galatasaray ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2004-2005 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Galatasaray 0 - 2
    Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 4 - 2
    2005-2006 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 2
    Galatasaray-Ankaraspor 4 - 0
    2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1 - 1
    Galatasaray-Ankaraspor 2 - 0
    2007-2008 Galatasaray-Ankaraspor 0 - 0
    Ankaraspor-Galatasaray 0 - 1
    2008-2009 Ankaraspor-Galatasaray 0 - 0
    Galatasaray-Ankaraspor 1 - 1
    2009-2010 Ankaraspor-Galatasaray (Hükmen) 0 - 3
    Galatasaray-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0
    2015-2016 Galatasaray-Osmanlıspor 1 - 2
    Osmanlıspor-Galatasaray 3 - 2
    2016-2017 Osmanlıspor-Galatasaray 2 - 2
    Galatasaray-Osmanlıspor 2 - 0
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:38
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