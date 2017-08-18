Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda
Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen ve ilk maçında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılı takım, başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmaya çalışacak.
Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.
Ankara'daki maçlar
Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da yarın 9. kez birbirlerine rakip olacak.
Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi.
Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.
Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.
Maçlar
Galatasaray ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2004-2005
|Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Galatasaray
|0 - 2
|Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor
|4 - 2
|2005-2006
|Ankaraspor-Galatasaray
|1 - 2
|Galatasaray-Ankaraspor
|4 - 0
|2006-2007
|Ankaraspor-Galatasaray
|1 - 1
|Galatasaray-Ankaraspor
|2 - 0
|2007-2008
|Galatasaray-Ankaraspor
|0 - 0
|Ankaraspor-Galatasaray
|0 - 1
|2008-2009
|Ankaraspor-Galatasaray
|0 - 0
|Galatasaray-Ankaraspor
|1 - 1
|2009-2010
|Ankaraspor-Galatasaray (Hükmen)
|0 - 3
|Galatasaray-Ankaraspor (Hükmen)
|3 - 0
|2015-2016
|Galatasaray-Osmanlıspor
|1 - 2
|Osmanlıspor-Galatasaray
|3 - 2
|2016-2017
|Osmanlıspor-Galatasaray
|2 - 2
|Galatasaray-Osmanlıspor
|2 - 0
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:38
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 51
Yorum
Vizyonsuzluque Aykut Kocaman hiçbir zaman bu takıma göze hoş gelen futbol oynatamadı. En iyi kadroyu versen de yapamaz. Büyük takım hocası değil.
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Vida yoksa Dragovic
Toplam 1
Yorum
pepe beklentiyi karşılamayan oyuncunun beşiktaşta işi ne beşiktaş ta mı beklentiyi karşılayacak kendini ispat etmiş etmiş oyuncu lazım mitro gibi
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Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 2
Yorum
pepe bi fayda sağlamaz
Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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