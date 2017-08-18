 Cimbom’a bedava golcü – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Cimbom’a bedava golcü

    Cimbom’a bedava golcü

    ’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla görüşmelere başlandı.

    Arka arkaya flaş transferlere imza atan Galatasaray, güçlü bir yedek kulübesi için rotasını iç piyasaya çevirdi. Kardemir Karabükspor'dan Seleznov ile ilgilenen ancak Ukraynalı futbolcunun, sözleşmesinin sürmesi nedeniyle bu konuda yol alamayan sarıkırmızılı ekipte yeni aday Welliton Soares de Morais... Sözleşmesi sona eren ve Kayserispor'dan ayrılan Brezilyalı futbolcuyla bir ön görüşme yapıldığı ve olumlu yanıt alındığı belirtildi.

    SİNAN GÜMÜŞ'E BAĞLI
    Gomis ve Eren'e alternatif olarak düşünülen Welliton'un, Galatasaray'ın teklifinden çok mutlu olduğu ve kendisini isteyen Gençlerbirliği'nin teklifini yanıtsız bıraktığı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin resmiyete dökülmesi için Benfica ile görüşen Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmasının beklendiği öğrenildi.

    KAYSERİ İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
    Süper Lig'de son olarak forması giyen 30 yaşındaki Welliton, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sezonun başlamasına kısa bir süre kala sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

    KAYSERİ'DEN İTİRAZ
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Welliton'u transfer etmek isteyen kulüplerin kendileri ile görüşmek zorunda olduğunu iddia etti. Bedir, "Welliton konusunda FIFA'ya başvurumuzu yaptık. Oyuncunun en ufak alacağı yok. Avukat ve menajerlerin oyununa gelerek fesih yaptı. Bizim dışımızda bir anlaşma olursa hukuksal problem doğar" dedi.

    Savaş ÇORLU
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:57
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