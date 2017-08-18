Cimbom’a bedava golcü
Kayserispor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla görüşmelere başlandı.
SİNAN GÜMÜŞ'E BAĞLI
Gomis ve Eren'e alternatif olarak düşünülen Welliton'un, Galatasaray'ın teklifinden çok mutlu olduğu ve kendisini isteyen Gençlerbirliği'nin teklifini yanıtsız bıraktığı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin resmiyete dökülmesi için Benfica ile görüşen Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmasının beklendiği öğrenildi.
KAYSERİ İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki Welliton, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sezonun başlamasına kısa bir süre kala sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
KAYSERİ'DEN İTİRAZ
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Welliton'u transfer etmek isteyen kulüplerin kendileri ile görüşmek zorunda olduğunu iddia etti. Bedir, "Welliton konusunda FIFA'ya başvurumuzu yaptık. Oyuncunun en ufak alacağı yok. Avukat ve menajerlerin oyununa gelerek fesih yaptı. Bizim dışımızda bir anlaşma olursa hukuksal problem doğar" dedi.
Savaş ÇORLU
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:57
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Cimbom’a bedava golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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