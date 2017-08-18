 ''Başkanlığı uygundur'' – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Başkanlığı uygundur''

    ''Başkanlığı uygundur''
    G.Saray'da 'in başkanlığının ateşi "resmi" olarak Divan Kurulu'nda yakıldı. Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı teklifle ortaya çıkan ve İnan Kıraç'ın dahi kabul etmesine kadar gelen süreçle ilgili eski başkanlardan Faruk Süren ilk kez konuştu. Efsanevi başkan, Divan Kurulu'nda, "Dursun Özbek'i başarılı bulmuyorum. Fatih Terim'in başkanlığı uygundur" diyerek tercihini açıkladı.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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