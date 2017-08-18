Barcelona Arda Turan kararını açıkladı

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Arda Turan'a kulübünden izin çıkmadı. Menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada Arda'nın Barcelona'da kalacağının belirtti.

Menajer Bulut, Barcelonalı yöneticilerle yaptığı görüşmede Arda Turan'ın forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğuiçin tranferine izin istedi. Ancak İspanyol yöneticiler kiralık olarak gönderme planlarının olmadığını, bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro olduğunu ve bu rakama yakın tekliflerin gelmesi halinde transferi hakkında değerlendirme yapacaklarını menajer Ahmet Bulut'a iletti.

Milli oyuncu, Real Madrid'le oynanan Süper Kupa mücadelelerinin 18 kişilik maç kadrolarına alınmamış, transfer iddiaları da güçlenmişti.