Barcelona Arda Turan kararını açıkladı
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut "Arda Turan Barcelona'da kalacak" açıklamasında bulundu.
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Arda Turan'a kulübünden izin çıkmadı. Menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada Arda'nın Barcelona'da kalacağının belirtti.
Menajer Bulut, Barcelonalı yöneticilerle yaptığı görüşmede Arda Turan'ın forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğuiçin tranferine izin istedi. Ancak İspanyol yöneticiler kiralık olarak gönderme planlarının olmadığını, bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro olduğunu ve bu rakama yakın tekliflerin gelmesi halinde transferi hakkında değerlendirme yapacaklarını menajer Ahmet Bulut'a iletti.
Milli oyuncu, Real Madrid'le oynanan Süper Kupa mücadelelerinin 18 kişilik maç kadrolarına alınmamış, transfer iddiaları da güçlenmişti.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:27
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 51
Yorum
Vizyonsuzluque Aykut Kocaman hiçbir zaman bu takıma göze hoş gelen futbol oynatamadı. En iyi kadroyu versen de yapamaz. Büyük takım hocası değil.
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Vida yoksa Dragovic
Toplam 1
Yorum
pepe beklentiyi karşılamayan oyuncunun beşiktaşta işi ne beşiktaş ta mı beklentiyi karşılayacak kendini ispat etmiş etmiş oyuncu lazım mitro gibi
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Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 2
Yorum
pepe bi fayda sağlamaz
Barcelona Arda Turan kararını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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