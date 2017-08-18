 Ayrılık vakti – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Ayrılık vakti

    Ayrılık vakti

    Fernando ve Ndiaye transferlerinin ardından forma şansı azalan tecrübeli oyuncunun, yönetimle yaptığı görüşmede alacaklarına karşılık bonservisini istediği iddia edildi.

    Galatasaray'da teknik Direktör Igor Tudor'un ilk 11'de düşünmediği kaptan Selçuk İnan, takımdan ayrılma kararı aldı. Trabzonspor'da oynadığı dönemde teknik adamlığını yapan ve şu anda Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'in transferine sıcak baktığı belirtilen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı yönetimden yaklaşık 2 milyon euro civarı alacaklarına karşılık bonservisini istediği öğrenildi. Yönetimin, Osmanlı maçından sonra Tudor ile yapacağı görüşmenin ardından bu konuda kararını vermesi bekleniyor.

    7 MİLYON EURO CEPTE
    Tudor, 'Gitsin' şeklinde rapor verirse yönetim, yıllık maliyeti 3.5 milyon euro'yu bulan Selçuk'a bonservisini verecek. 2019 yılana kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Selçuk İnan'ın 2017-18 sezonu için 2 milyon 900 bin ve 2018-19 sezonu için 2 milyon 950 bin euro garanti ücreti bulunuyor. Selçuk, ayrıca puan kaybedilse dahi 25 bin euro da maç başı ücret alıyor. Taraftarların da artık takımda görmek istemediği tecrübeli oyuncu ile anlaşılabilirse 7 milyon euro kulüp kasasında kalacak.

    SELÇUK İNAN'IN YERİNE KONGOLU DELVİN NDİNGA
    Bir ara Trabzonspor'la da anılan ve şu sıralar Beşiktaş'a yazılan 'ın takımdan ayrılması halinde orta sahaya transfer için yeni bir isim gündeme geldi. Yönetimin uzun zamandır sessiz bir şekilde Lokomotif Moskova takımında forma giyen Delvin Ndinga ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Rus takımı ile 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Kongolu için 2 milyon euro civarı bonservisin gözden çıkartıldığı öğrenildi.


    Savaş ÇORLU
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:02
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