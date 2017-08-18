Ayrılık vakti
Fernando ve Ndiaye transferlerinin ardından forma şansı azalan tecrübeli oyuncunun, yönetimle yaptığı görüşmede alacaklarına karşılık bonservisini istediği iddia edildi.
7 MİLYON EURO CEPTE
Tudor, 'Gitsin' şeklinde rapor verirse yönetim, yıllık maliyeti 3.5 milyon euro'yu bulan Selçuk'a bonservisini verecek. 2019 yılana kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Selçuk İnan'ın 2017-18 sezonu için 2 milyon 900 bin ve 2018-19 sezonu için 2 milyon 950 bin euro garanti ücreti bulunuyor. Selçuk, ayrıca puan kaybedilse dahi 25 bin euro da maç başı ücret alıyor. Taraftarların da artık takımda görmek istemediği tecrübeli oyuncu ile anlaşılabilirse 7 milyon euro kulüp kasasında kalacak.
SELÇUK İNAN'IN YERİNE KONGOLU DELVİN NDİNGA
Bir ara Trabzonspor'la da anılan ve şu sıralar Beşiktaş'a yazılan Selçuk İnan'ın takımdan ayrılması halinde orta sahaya transfer için yeni bir isim gündeme geldi. Yönetimin uzun zamandır sessiz bir şekilde Lokomotif Moskova takımında forma giyen Delvin Ndinga ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Rus takımı ile 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Kongolu için 2 milyon euro civarı bonservisin gözden çıkartıldığı öğrenildi.
Savaş ÇORLU
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:02
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
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