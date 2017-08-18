Asamoah’ı bırakmıyor

Galatasaray taraftarları, yeni uçağın Kwadwo Asamoah'ı İstanbul'a getirmesini bekliyor.

Bekliyor beklemesine ama İtalya'dan gelen haberler, Juventus'un hocası Allegri'nin bu transferin önünü tıkadığı şeklinde... İtalyan teknik adamın, çok yönlü özellikleri nedeniyle Ganalı sol beki takımda tutmak istediği ifade ediliyor. Galatasaray'ın Asamoah ile prensipte anlaştığı belirtilmişti.