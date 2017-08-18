 Arda’ya yeni talip – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Arda’ya yeni talip

    Arda’ya yeni talip
    'la ilgili pek çok dedikodu var. En son iddia ise Tottenham ile ilgili... Londra ekibinin Barcelona'nın 27 milyon sterline satış listesine koyduğu Arda Turan'a talip olduğu ifade edildi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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