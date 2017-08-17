Yolcular çoğalıyor
Tudor, geçen sezon kiralık giden Emrah Başsan, Donk ve Tarık'a forma numarası vermesine rağmen Kayseri maçının 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Hırvat teknik adam, yönetime verdiği raporda Oğuzhan, Umut, De Jong, Cavanda ve Hakan Balta gibi bu 3 ismin de gönderilmesini istedi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:23
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