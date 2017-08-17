 Takım kuruyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Takım kuruyor

    Takım kuruyor
    Bodrum'da bir araya gelen Fatih Terim ile Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü öğrenildi. Terim, 'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan 'Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor. İkili proje hakkında çalışmalar yapıyor.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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