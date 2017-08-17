 Luce, Terim’le buluşacak – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Luce, Terim’le buluşacak

    Luce, Terim’le buluşacak
    A Milli Takım Teknik Direktörü , selefi 'le görüşmek için bugün Bodrum'a gidiyor. Lucescu, Terim'le milli takımda geçmiş dönem ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak. Rumen teknik adam, daha önce Arda Turan'la görüşmüş yıldız oyuncudan olumlu geri dönüş almıştı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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