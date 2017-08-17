Luce, Terim’le buluşacak
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, selefi Fatih Terim'le görüşmek için bugün Bodrum'a gidiyor. Lucescu, Terim'le milli takımda geçmiş dönem ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak. Rumen teknik adam, daha önce Arda Turan'la görüşmüş yıldız oyuncudan olumlu geri dönüş almıştı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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