İnter devreye girdi
Galatasaray'ın kadroya kazandırmak istediği Jason Denayer için İtalyan devi İnter de devreye girdi. Belçikalı futbolcuyu, tecrübeli teknik adam Spalletti'nin kadrosuna katmak istediği ve İnter savunma hattında rotasyon zenginliğini yaratmak istediği yazıldı. İtalyanların, ciddi olduğu bildirildi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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