 İnter devreye girdi – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    İnter devreye girdi

    İnter devreye girdi
    Galatasaray'ın kadroya kazandırmak istediği için İtalyan devi İnter de devreye girdi. Belçikalı futbolcuyu, tecrübeli teknik adam Spalletti'nin kadrosuna katmak istediği ve İnter savunma hattında rotasyon zenginliğini yaratmak istediği yazıldı. İtalyanların, ciddi olduğu bildirildi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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