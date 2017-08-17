G.Saray'dan Barselona halkına başsağlığı

Kulübün Twitter hesabından yapılan mesajda, "Galatasaray camiası olarak, Barselona halkına başsağlığı dileriz" denildi.



İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde bir araç kalabalığı ezdi. Yerel basın 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Barselona polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu doğruladı.