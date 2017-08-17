 G.Saray'dan Barselona halkına başsağlığı – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    G.Saray'dan Barselona halkına başsağlığı

    G.Saray'dan Barselona halkına başsağlığı

    Kulübü, İspanya'nın Barselona kentindeki Las Ramblas bölgesinde yaşanan olay sonrası yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Kulübün Twitter hesabından yapılan mesajda, " camiası olarak, Barselona halkına başsağlığı dileriz" denildi.

    İspanya'nın Barselona kentindeki turistik Las Ramblas bölgesinde bir araç kalabalığı ezdi. Yerel basın 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Barselona polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu doğruladı.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:40
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