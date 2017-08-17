G.Saray, Osmanlıspor'a hazırlanıyor

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, topa sahip olma çalışmasıyla başladı. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ilk olarak minyatür kalelerde çeşitli çalışmalar yaptı. Oyuncular, son bölümde ise savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı takım, saat 21.30'da THY ait özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.