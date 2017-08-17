 Galatasaray'dan potaya transfer – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Galatasaray'dan potaya transfer

    Galatasaray'dan potaya transfer

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Rakeem Christmas'ı transfer etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda ULEB Avrupa Avrupa Kupası, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray Odeabank, transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pivot Rakeem Christmas ile bir yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

    NCAA'de Syracuse Üniversitesi, NBA'da ise Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers kadrolarında bulunan Christmas, Avrupa'da ilk kez oynayacak.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:58
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