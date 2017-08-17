Galatasaray'dan potaya transfer
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Rakeem Christmas'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda ULEB Avrupa Avrupa Kupası, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray Odeabank, transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pivot Rakeem Christmas ile bir yıllık anlaşmaya vardı." denildi.
NCAA'de Syracuse Üniversitesi, NBA'da ise Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers kadrolarında bulunan Christmas, Avrupa'da ilk kez oynayacak.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:58
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Nani'ye de Arda taktiği!
Toplam 9
Yorum
nani costa eğer nani ile diego costa gelirse fener banko şampiyonluğun en büyük adayı olur
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Nani'ye de Arda taktiği!
Toplam 9
Yorum
pozitif futbol geçen yıl tekniği az oyunculardan oyun kuralamadı.bu yıl volbuena dırar ekici Jiolıano soldado persi gibi oyuncuların teknikleri çok iyi
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Fener'e vız gelir
Toplam 10
Yorum
baboy MEHMET TOPAL JOZEF DE SOUZA İKİLİSİ İLE HASAN ALİ VE ŞENER ÖZBAYRAKLIYI TAKIMDAN UZAKLAŞTIRMAZSANIZ ŞAMPİYONLUK HAYAL..
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