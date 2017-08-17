 Galatasaray'a yeni sponsor – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Galatasaray'a yeni sponsor

    Galatasaray'a yeni sponsor

    Galatasaray Kulübü, İngiltere firması Sci-Mx Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sci-Mx Nutrition firmasının, Galatasaray'ın sporcu gıdaları resmi tedarikçisi olduğu kaydedildi.

    Galatasaray Kulübü ile Sci-Mx Nutrition arasındaki sponsorluk anlaşmasının detaylarının, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:57
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