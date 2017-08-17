Galatasaray'a yeni sponsor
Galatasaray Kulübü, İngiltere firması Sci-Mx Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sci-Mx Nutrition firmasının, Galatasaray'ın sporcu gıdaları resmi tedarikçisi olduğu kaydedildi.
Galatasaray Kulübü ile Sci-Mx Nutrition arasındaki sponsorluk anlaşmasının detaylarının, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:57
-
Nani'ye de Arda taktiği!
Toplam 9
Yorum
nani costa eğer nani ile diego costa gelirse fener banko şampiyonluğun en büyük adayı olur
-
Nani'ye de Arda taktiği!
Toplam 9
Yorum
pozitif futbol geçen yıl tekniği az oyunculardan oyun kuralamadı.bu yıl volbuena dırar ekici Jiolıano soldado persi gibi oyuncuların teknikleri çok iyi
-
Fener'e vız gelir
Toplam 10
Yorum
baboy MEHMET TOPAL JOZEF DE SOUZA İKİLİSİ İLE HASAN ALİ VE ŞENER ÖZBAYRAKLIYI TAKIMDAN UZAKLAŞTIRMAZSANIZ ŞAMPİYONLUK HAYAL..
Galatasaray'a yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.