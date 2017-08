Divan'ı harp!

EURO

İSYAN

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda büyük gerginlik yaşandı. Başkanbir dönem Sportif AŞ'ye dahil ettiğikonuşması sırasında salon karıştı. Divan Kurulu Başkanı, oturuma ara verdi.Kendisinden önce konuşanhedef alarak konuşmasına başlayan eski yönetici Levent Nazifoğlu , "Sayınkeşke kendi alanında konuşsaydı. Son ayda birçok kez başkanın ofisine gitme sebebi ortaya çıktı. Senin bu olaya ait olmaman lazımdı. Sizin yaptığınız kontratlardan dolayı hâlâ uğraşıyoruz.. Benim gibilere yer olacak göreceksiniz. Her zaman aynı şekilde mi devam etsin divan kurulu" ifadelerini kullandı.Levent Nazifoğlu'nun konuşması üzerine Divan Kurulu Başkanıaraya girdi ve, "bir kulübün üyesinin davranacağı şekilde davranın" diyerek Nazifoğlu'nu uyardı.Başkan Özbek'in transferlereharcadıkları yönündeki açıklamalarını eleştiren Nazifoğlu, "Her yerde 34 milyon euro diyorsunuz ama bonservis bedellerine'luk bir harcama yapmışız. Bu verilerisitesinden aldım. Neden 34 diyorsunuz?" diye çıkıştı.'dan gelen para ile borcun kapatılmasından sonraalındığını söyleyen, "Bizim en değerlimiz Riva değil miydi? Burası gitti arkadaşlar, artık Riva yok. Ben 100 milyon euro'luk giderden bahsediyorum. Galatasaray bu şartlarda giderse'nın bu parası, belki 3 şampiyonluk alırız ama 5 sene sonra kredi döndürülemeyecek hale gelecektir. Seyircinin de bazen karşısında durmamız lazım" açıklamasını yaptı.Levent Nazifoğlu, başkankendisine doğru baktığını ifade edip "Bir şey mi oldu başkanım, burada cevap verirsiniz" dedi., "Sana cevap vermeye gerek duymuyorum, konuşuyorsun zaten" yanıtını verdi., "Peki size de bu yakışır zaten" deyince ortam gerildi.Nazifoğlu'nun geçen sezondeplasmanına giderken kavga ettiği yönetici"Terbiyesizlik etme" ifadesinekürsüden "Bana bak, konuşma," yanıtını verdi., oturduğu yerden kalkıp, hakaretler ederek salondan ayrıldı.Nazifoğlu,gelen tepkilere "İşine bak sen" yanıtını verdi. Gerilen ortamdayakınlığıyla bilinen bir grup, salondan ayrılantepki gösterince tansiyon yükseldi. Nazifoğlu, kendi arkadaşlarını uyardı. Divan Başkanı, toplantıyaverdi.Divan Kurulu Başkanı toplantıya 10 dakika ara verdiği sırada, toplantıyı terk etmek istedi ancak, Özbek'i ikna ederek kalmasını sağladı. Konuşmasına devam eden Nazifoğlu, "başkanlık koltuğunda oturan birine böyle dediğim için özür dilerim" dedi.Galatasaray Başkanı, Divan toplantısınıngergin geçmesiyle ilgilikürsüde sert açıklamalarda bulundu.Çok sinirlendiği görülen Özbek,şu güne yakışacakbir toplantı oldu mu? Toplantınınbaşında özellikle rica ettim. Birlikolalım, ortamı germeyelim dedimama,. Bu kadar aklımıztutulur mu Allah aşkına.olarak sizden buolaylar adına" dedi.Galatasaray'ın Divan KuruluToplantısı'nın böyle olmaması gerektiğinibelirten Başkan, "Banaher zaman vurabilir,beni tenkit edebilirsiniz amaben her zaman buradayım. Konuşmamınbaşında toplantınınsöylememe rağmen,arkadaşlarım germek için ellerindengeleni yaptı. Kulübün tarihine,böyle bir toplantıolarakgeçti.ifadelerini kullandı.