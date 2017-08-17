Divan'ı harp!
Nazifoğlu’nun transfer harcamaları nedeniyle Başkan Özbek’i hedef aldığı konuşması sırasında yönetim kurulu kanadından , “Terbiyesizlik etme” şeklinde tepki geldi. Nazifoğlu'nun "Terbiyesiz sensin" çıkışı ile ortalık bir anda hararetlenirken Divan Kurulu Başkanı toplantıya, 10 dakika ara verdi. Özbek toplantıyı terk etmek istedi.
Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda büyük gerginlik yaşandı. Başkan Dursun Özbek'in bir dönem Sportif AŞ'ye dahil ettiği Levent Nazifoğlu'nun konuşması sırasında salon karıştı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, oturuma ara verdi.
ÖNCE HELVACI'YA ÇATTI
Kendisinden önce konuşan Mehmet Helvacı'yı hedef alarak konuşmasına başlayan eski yönetici Levent Nazifoğlu, "Sayın Mehmet Helvacı keşke kendi alanında konuşsaydı. Son ayda birçok kez başkanın ofisine gitme sebebi ortaya çıktı. Senin bu olaya ait olmaman lazımdı. Sizin yaptığınız kontratlardan dolayı hâlâ uğraşıyoruz. Artık sizin gibilere yer yok. Benim gibilere yer olacak göreceksiniz. Her zaman aynı şekilde mi devam etsin divan kurulu" ifadelerini kullandı.
Levent Nazifoğlu'nun konuşması üzerine Divan Kurulu Başkanı Aktar araya girdi ve, "112 yıllık bir kulübün üyesinin davranacağı şekilde davranın" diyerek Nazifoğlu'nu uyardı.
34 MİLYON EURO YANLIŞ
Başkan Özbek'in transferlere 34 milyon euro harcadıkları yönündeki açıklamalarını eleştiren Nazifoğlu, "Her yerde 34 milyon euro diyorsunuz ama bonservis bedellerine 41.5 milyon euro'luk bir harcama yapmışız. Bu verileri Galatasaray'ın sitesinden aldım. Neden 34 diyorsunuz?" diye çıkıştı. Riva'dan gelen para ile borcun kapatılmasından sonra 135 milyon TL borç alındığını söyleyen Levent Nazifoğlu, "Bizim en değerlimiz Riva değil miydi? Burası gitti arkadaşlar, artık Riva yok. Ben 100 milyon euro'luk giderden bahsediyorum. Galatasaray bu şartlarda giderse Riva'nın bu parası, belki 3 şampiyonluk alırız ama 5 sene sonra kredi döndürülemeyecek hale gelecektir. Seyircinin de bazen karşısında durmamız lazım" açıklamasını yaptı.
İŞTE GERİLİM YARATAN O DİYALOGLAR:
'SİZE DE BU YAKIŞIR'
Levent Nazifoğlu, başkan Dursun Özbek'in kendisine doğru baktığını ifade edip "Bir şey mi oldu başkanım, burada cevap verirsiniz" dedi. Özbek, "Sana cevap vermeye gerek duymuyorum, konuşuyorsun zaten" yanıtını verdi. Nazifoğlu, "Peki size de bu yakışır zaten" deyince ortam gerildi.
'TERBİYESİZ SENSİN'
Nazifoğlu'nun geçen sezon Trabzon-spor deplasmanına giderken kavga ettiği yönetici Alper Narman "Terbiyesizlik etme" ifadesine Nazifoğlu kürsüden "Bana bak, konuşma, terbiyesiz sensin l.n" yanıtını verdi. Narman, oturduğu yerden kalkıp, hakaretler ederek salondan ayrıldı.
NARMAN'A TEPKİ
Nazifoğlu, gelen tepkilere "İşine bak sen" yanıtını verdi. Gerilen ortamda Levent Nazifoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup, salondan ayrılan Narman'a tepki gösterince tansiyon yükseldi. Nazifoğlu, kendi arkadaşlarını uyardı. Divan Başkanı İrfan Aktar, toplantıya 10 dakika ara verdi.
AYRILMAK İSTEDİ
Divan Kurulu Başkanı toplantıya 10 dakika ara verdiği sırada Dursun Özbek, toplantıyı terk etmek istedi ancak Aktar, Özbek'i ikna ederek kalmasını sağladı. Konuşmasına devam eden Nazifoğlu, "Ali Sami Yen'in başkanlık koltuğunda oturan birine böyle dediğim için özür dilerim" dedi.
DURSUN ÖZBEK İSYAN ETTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan toplantısının gergin geçmesiyle ilgili kürsüde sert açıklamalarda bulundu. Çok sinirlendiği görülen Özbek, "Allah aşkına şu güne yakışacak bir toplantı oldu mu? Toplantının başında özellikle rica ettim. Birlik olalım, ortamı germeyelim dedim ama, ger Allah ger. Bu kadar aklımız tutulur mu Allah aşkına. Galatasaray Başkanı olarak sizden bu olaylar adına özür diliyorum" dedi.
Galatasaray'ın Divan Kurulu Toplantısı'nın böyle olmaması gerektiğini belirten Başkan, "Bana her zaman vurabilir, küfür edebilir, beni tenkit edebilirsiniz ama ben her zaman buradayım. Konuşmamın başında toplantının gergin olabileceğini söylememe rağmen, arkadaşlarım germek için ellerinden geleni yaptı. Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti. Bu ortamı gerenleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.
ÖNCE HELVACI'YA ÇATTI
Kendisinden önce konuşan Mehmet Helvacı'yı hedef alarak konuşmasına başlayan eski yönetici Levent Nazifoğlu, "Sayın Mehmet Helvacı keşke kendi alanında konuşsaydı. Son ayda birçok kez başkanın ofisine gitme sebebi ortaya çıktı. Senin bu olaya ait olmaman lazımdı. Sizin yaptığınız kontratlardan dolayı hâlâ uğraşıyoruz. Artık sizin gibilere yer yok. Benim gibilere yer olacak göreceksiniz. Her zaman aynı şekilde mi devam etsin divan kurulu" ifadelerini kullandı.
Levent Nazifoğlu'nun konuşması üzerine Divan Kurulu Başkanı Aktar araya girdi ve, "112 yıllık bir kulübün üyesinin davranacağı şekilde davranın" diyerek Nazifoğlu'nu uyardı.
34 MİLYON EURO YANLIŞ
Başkan Özbek'in transferlere 34 milyon euro harcadıkları yönündeki açıklamalarını eleştiren Nazifoğlu, "Her yerde 34 milyon euro diyorsunuz ama bonservis bedellerine 41.5 milyon euro'luk bir harcama yapmışız. Bu verileri Galatasaray'ın sitesinden aldım. Neden 34 diyorsunuz?" diye çıkıştı. Riva'dan gelen para ile borcun kapatılmasından sonra 135 milyon TL borç alındığını söyleyen Levent Nazifoğlu, "Bizim en değerlimiz Riva değil miydi? Burası gitti arkadaşlar, artık Riva yok. Ben 100 milyon euro'luk giderden bahsediyorum. Galatasaray bu şartlarda giderse Riva'nın bu parası, belki 3 şampiyonluk alırız ama 5 sene sonra kredi döndürülemeyecek hale gelecektir. Seyircinin de bazen karşısında durmamız lazım" açıklamasını yaptı.
İŞTE GERİLİM YARATAN O DİYALOGLAR:
'SİZE DE BU YAKIŞIR'
Levent Nazifoğlu, başkan Dursun Özbek'in kendisine doğru baktığını ifade edip "Bir şey mi oldu başkanım, burada cevap verirsiniz" dedi. Özbek, "Sana cevap vermeye gerek duymuyorum, konuşuyorsun zaten" yanıtını verdi. Nazifoğlu, "Peki size de bu yakışır zaten" deyince ortam gerildi.
'TERBİYESİZ SENSİN'
Nazifoğlu'nun geçen sezon Trabzon-spor deplasmanına giderken kavga ettiği yönetici Alper Narman "Terbiyesizlik etme" ifadesine Nazifoğlu kürsüden "Bana bak, konuşma, terbiyesiz sensin l.n" yanıtını verdi. Narman, oturduğu yerden kalkıp, hakaretler ederek salondan ayrıldı.
NARMAN'A TEPKİ
Nazifoğlu, gelen tepkilere "İşine bak sen" yanıtını verdi. Gerilen ortamda Levent Nazifoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup, salondan ayrılan Narman'a tepki gösterince tansiyon yükseldi. Nazifoğlu, kendi arkadaşlarını uyardı. Divan Başkanı İrfan Aktar, toplantıya 10 dakika ara verdi.
AYRILMAK İSTEDİ
Divan Kurulu Başkanı toplantıya 10 dakika ara verdiği sırada Dursun Özbek, toplantıyı terk etmek istedi ancak Aktar, Özbek'i ikna ederek kalmasını sağladı. Konuşmasına devam eden Nazifoğlu, "Ali Sami Yen'in başkanlık koltuğunda oturan birine böyle dediğim için özür dilerim" dedi.
DURSUN ÖZBEK İSYAN ETTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan toplantısının gergin geçmesiyle ilgili kürsüde sert açıklamalarda bulundu. Çok sinirlendiği görülen Özbek, "Allah aşkına şu güne yakışacak bir toplantı oldu mu? Toplantının başında özellikle rica ettim. Birlik olalım, ortamı germeyelim dedim ama, ger Allah ger. Bu kadar aklımız tutulur mu Allah aşkına. Galatasaray Başkanı olarak sizden bu olaylar adına özür diliyorum" dedi.
Galatasaray'ın Divan Kurulu Toplantısı'nın böyle olmaması gerektiğini belirten Başkan, "Bana her zaman vurabilir, küfür edebilir, beni tenkit edebilirsiniz ama ben her zaman buradayım. Konuşmamın başında toplantının gergin olabileceğini söylememe rağmen, arkadaşlarım germek için ellerinden geleni yaptı. Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti. Bu ortamı gerenleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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