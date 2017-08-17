 Asamoah transferini açıkladı! – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Asamoah transferini açıkladı!

    Asamoah transferini açıkladı!

    İtalya'nın ünlü spor gazetecisi Tancredi Palmeri, 'ın Asamoah transferini bitirdiğini açıkladı.

    , sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın.

    Juventus'tan 'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya vardığı belirtildi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Tancredi Palmeri, Twitter'dan kendisine Asamoah transferini soran bir kullanıcıya; "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, 4 milyon euro karşılığında Asamoah'ı kadrosuna kattı" cevabını verdi.

    28 yaşındaki Asamoah'ın yıllık 3 milyon euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında.

    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:16
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