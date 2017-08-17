 Asamoah rest çekti – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Asamoah rest çekti

    Asamoah rest çekti

    İtalyan yöneticilerle yaptığı görüşmede, sarı-kırmızılı yönetimin teklifini değerlendirmek istediğini ifade etti. Sportif direktör Ergün'ün hafta sonunda Torino'nun yolunu tutması ve transfere nokta koyması bekleniyor.

    'da Feghouli'nin gelmesinin ardından gözler Arda Turan ve Kwadwo Asamoah'ın transferine çevrildi. Arda konusunda, Barcelona'dan haber beklenirken Asamoah'ın sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu bildirildi. Ganalı futbolcunun, Juventus'un sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği ve "Galatasaray'ın cazip teklifini değerlendirmek istiyorum" diyerek İtalyan kulübünden ayrılmak için istediği belirtildi.

    4 YILLIK İMZA ATACAK
    Asamoah'ın Juve'ye rest çekmesi ile eli güçlenen Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün hafta sonunda İtalya'ya giderek Ganalı futbolcu ve kulübü ile son bir görüşme yapacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi. 28 yaşındaki sol bekin, sarı-kırmızılı yönetimin yıllık 3 milyon euro ücret ve 4 yıllık sözleşme teklifine 'evet' dediği öğrenilirken bu hafta sonu transferin açıklanması bekleniyor.

    ÇILGIN RAKAMLAR
    Transfer piyasasını sallayan Galatasaray, Kwadwo Asamoah'a imza attırmak için gün sayarken tecrübeli futbolcunun rakamları da tartışma yaratacak cinsten... Bir yıl sözleşmesi kalan Ganalı için Juventus'a 7+1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Yıllık 3 milyon euro alacağı belirtilen Asamoah'ın sözleşmesinde ayrıca 5 bin euro'luk puan bonusu, 100'er bin euro'luk da Şampiyonlar Ligi bonusları olacağı ifade edildi.


    Savaş ÇORLU
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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