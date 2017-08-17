"50 bin metrekarelik kaybımız oldu"

Galatasaray Kulübüne ait Riva arazisinin Emlak Konuk GYO tarafından düzenlenen ihalesinin kazananı olan ancak daha sonra sözleşme imzalamayarak hakkını kullanmayan Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, yapılan imar değişikliklerinin kararda etkili olduğunu duyurdu.

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Haziran 2017 tarihindeki ihalenin ardından, C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆınca o¨nemli ve ko¨klu¨ imar degˆis¸ikliklerine gidildiği vurgulanarak, "I·mar mevzuatındaki o¨nemli degˆis¸iklikler nedeni ile ihale konusu is¸ yo¨nu¨nden, emsale esas ins¸aat alanında c¸ok ciddi azalmalar meydana gelmis¸tir." denildi.

Yapılan imar değişiklikleri sonrası projede aleyhlerine bir durum oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yaklas¸ık 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı oldugˆu anlas¸ılmaktadır. Bu durum yazıyla Emlak Konut GYO'ya bildirilmis¸ ancak buna ragˆmen ihale s¸art ve kos¸ullarında revizyona gidilmemis¸, aksine iyiles¸tirme talebimiz reddedilerek, mevcut olumsuz kos¸ullara is¸ ortaklıgˆı tarafından katlanılması gerektigˆi kanaatiyle so¨zles¸me imzalanması istenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ihale tarihinde yu¨ru¨rlu¨kte olan mevzuat kapsamında mevcut imar durumuna go¨re yapılan hesaplama, maliyet, o¨ngo¨ru¨len kar beklentisi gibi kriterler dogˆrultusunda teklif fiyatı belirlendiğine işaret edilerek, "Mevzuat degˆis¸ikligˆi nedeni ile emsale esas ins¸aat alanındaki azalma nedeni ile s¸irketimizin dahil oldugˆu is¸ ortaklıgˆı magˆdur duruma du¨s¸mu¨s¸tu¨r. Gelinen son durumda hukuki yollar ile hakkımızı arama konusunda yasal giris¸imleri bas¸lattıgˆımızı bildirir, saygılar sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, arsa satışı karşılığı 3.1 milyar lira satış toplam geliri ve 1 milyar 178 milyon şirket payıyla (942 milyon lira Galatasaray, 236 milyon Emlak Konut GYO) ihaleyi kazanmıştı.

İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu.