 Yüksek maaşının sırrı çözüldü – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yüksek maaşının sırrı çözüldü

    Yüksek maaşının sırrı çözüldü

    sonunda 'a katıldı ama yüksek maliyeti tartışma konusu oldu.

    Yıllık ücretinin 3 milyon 850 bin euro'ya çıkmasının arkasında oyuncunun transferinin gecikmesine neden olan imza parasının olduğu ifade edildi. West Ham, Valencia'dan bedelsiz aldığı için 1 milyon euro imza parası ödemiş, geriye 2 milyon euro kalmıştı.

    İngiliz ekibi bu parayı ödemeyeceğini, Feghouli de bırakmayacağını söyleyince Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekibin, 2 milyon euro'yu 4 taksitte yılda 500'er bin euro'luk taksitlerle ödemeyi kabul etti ve Feghouli'nin ücreti 3 milyon 850 bin euro'ya yükseldi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:21
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