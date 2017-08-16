Transferde sponsor taktiği!

Galatasaray, 66 numarayı teslim edeceği eski kaptanını sponsor desteğiyle transfer ediyor. Cimbom, milli oyuncunun kiralama ve yıllık ücret maliyetini forma sponsoru NEF ile yarı yarıya paylaşacak Barcelona'ya iki yıllık kiralama bedeli olarak altı milyon Euro teklif edildi, anlaşma an meselesi

Altı yeni transferiyle ligin ilk haftasında Kayserispor'u sahadan silen Galatasaray, Arda Turan'ı yuvaya döndürmek için sponsoru NEF ile birlikte hareket edecek. Barcelona'nın da sponsoru olan ve Galatasaray'ın göğüs reklamında yer alan şirket, Arda Turan'ın kiralama bedeli ve yıllık ücretinin yarısını karşılayacak. İşte Arda operasyonun detayları:



A PLANI: 2 YIL

Sabah'ta yer alan habere göre, Barcelona ile üç yıllık kontratı bulunan Arda Turan için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray adına teklifi Katalan kulübü yönetimine iletmek üzere başkan Dursun Özbek tarafından yetkili ilan edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, önce eski kaptanını iki yıllığına kiralamak, sonrasında ise son sezonunda da bonservisi ile almak istiyor. İki yıllık kiralama bedeli için Barcelona kulübüne teklif edilen rakam 6 milyon Euro.



VE B PLANI

Barcelona'nın 'Hayır' demesi halinde Aslan'ın B planı, bir yıllık kiralık ve gelecek sezon bonservis için 8 milyon Euro. Arda'nın yıllık ücretinin 3 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek olan Galatasaray, kalan maliyeti sponsoru NEF'e ödetecek. Bu arada menajer Ahmet Bulut'un dün "Arda için Galatasaray ile anlaşma yok" sözünün perde arkasında Barça ile görüşmelerin sonuçlanmaması olduğu öğrenildi.



VALVERDE: YENİDEN KAZANMAMIZ ZOR!

Bar celona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, kadroya almadığı Arda Turan için açıklamada bulundu. Valverde, "Arda Turan'ı yeniden kazanabilir miyiz, bilmiyorum. Arda, Barcelona'nın büyük bir yatırımı... Bugüne dek oynadığı tüm kulüplerde başarılı olmuş. Ama burada her şey performansa bağlı. Neler yapacağı önemli. Şu anda diğerlerini tercih ediyorum. Kadromda 25 oyuncu var ve karar vermek çok zor" ifadelerini kullandı.